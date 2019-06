Guardiola nuovo allenatore della Juventus. Una notizia che circola da alcune settimane, nonostante la convinzione di alcuni media italiani dell’arrivo di Maurizio Sarri.

In Italia, Maurizio Sarri secondo tanti è il favorito per succedere a Massimiliano Allegri per la guida della Juventus. A far pensare diversamente ci pensa, tramite tuttojuve, un corrispondente dal Londra per “Il SOle 24 ore”, Simone Filippetti. “Non sono in cerca di pubblicità, né voglio fare la guerra ai giornalisti sportivi italiani. Mi limito a riportare quello che raccolgo qua a Londra.”

Guardiola alla Juventus, arrivano conferme da Londra

Il giornalista aggiunge: “Un paio di giorni fa c’è stata la festa della Repubblica qui all’ambasciata italiana. E l’argomento di cui tutti parlavano oltre Salvini, era Guardiola. Tutti i banchieri convergevano sull’allenatore catalano. Mi giungono addirittura voci di cene in Medio Oriente dove banchieri italiani e stranieri avrebbero parlato di Juventus e Guardiola.”

“A Londra girerebbe pure un file audio di una conversazione tra manager dell’Adidas in merito a una sponsorizzazione di Guardiola alla Juve. Non sono annunci ufficiali, tutto rimane sempre a livello di rumor, dunque vanno presi con le molle. Tuttavia va anche sottolineato che sono rumors piuttosto circostanziati e mirati. Queste indiscrezioni ovviamente si vanno a scontrare con le continue smentite del tecnico del City, anche nelle ultime ore”.

