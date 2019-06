Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus, per alcuni non subito per altri già nelle prossime ore.

C’è di fatto una promessa tra gentiluomini avvenuta a marzo scorso, quando il catalano avrebbe di fatto dato la parola per un futuro bianconero dopo l’addio la Manchester City. Secondo alcuni però il rischio è che la situazione possa diventare improvvisamente complicata per vari motivi.

Guardiola nuovo allenatore Juventus, c’è la promessa!

Intanto se Pep dovesse arrivare tra due anni non avrà sicuramente a disposizione Cristiano Ronaldo. Poi c’è da dire che ci saranno altri punti interrogativi da analizzare. Vi immaginate un nuovo allenatore che arriva alla Juventus già consapevole di avere una data di scadenza?

Una situazione dunque che non sta in piedi con la nostra redazione che lavora ormai notte e giorno per cercare di capire qualcosa in più. Secondo quanto riportiamo ormai da un mese la panchina sarà sua già da questa stagione che andrà a iniziare tra un mese.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK