Guardiola nuovo allenatore della Juventus. Nonostante tutti rimangono convinti che il prossimo tecnico bianconero sarà Maurizio Sarri, c’è ancora qualcuno che la pensa diversamente.

Maurizio Sarri, secondo il maggior numero di media sarà il prossimo allenatore della Juventus, praticamente si attende solo l’ufficialità che potrebbe arrivare domani 14 giugno.

Guardiola nuovo allenatore della Juventus, ecco un nuovo indizio

I più grandi esperti di calciomercato danno per certo l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus, ma questa notizia non è ancora ufficiale, pertanto i tifosi bianconeri non rinunciano al sogno Pep Guardiola. Oggi il tecnico spagnolo ha fatto un video messaggio che ha dato qualche speranza in più agli juventini: “Buongiorno a tutti, sono Pep. Vi saluto tanto. Qui qualcuno gioca a calcio, altri a golf. Ma alla fine facciamo di tutto per muoverci un po’. Vi abbraccio tutti, forse ci vediamo presto”.

Quest’ultima frase è stata interpretata come un assist al possibile futuro juventino ma il presidente della scuola calcio BS Soccer Team di Fasano, a cui il video era destinato ha precisato: “Un amico vicino al nostro club, e che si trova con Guardiola, gli ha fatto mandare questo videomessaggio per i ragazzi. Ha promesso che nel caso in cui passerà da queste parti verrà a trovarci”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK