Il Milan compra in casa Juve. I rossoneri, stanno iniziando a costruire una nuova era partendo dalla dirigenza e naturalmente da qualche colpo per migliorare la rosa attuale.

Il Milan inizia un nuovo corso e probabilmente lo inizierà con Giampaolo sulla panchina. Il tecnico ex Sampdoria avrebbe già avuto i primi contatti con la sua nuova società e avrebbe parlato di possibili acquisti per la prossima stagione.

Il Milan vuole Perin e Cuadrado

Per migliorare questa squadra ci vuole esperienza, ma anche giocatori motivati e vogliosi di far bene con una squadra, il Milan, che ha in mente di ripartire e tornare a competere per obiettivi di livello. Per fare questo, la società rossonera starebbe pensando di chiedere informazioni direttamente in casa Juventus.

Giampaolo, secondo alcuni esperti di mercato, avrebbe individuato in Mattia Perin il portiere da mettere tra i pali qualora dovesse partire Donnarumma e Juan Cuadrado qualora la Juventus dovesse decidere di farlo partire. Tutto dipenderà dal prossimo allenatore bianconero che dovrà, naturalemente, dare il benestare su tutto prima di far partire le operazioni. La Juventus, avrebbe chiesto informazioni su Romagnoli.

