Moise Kean, attaccante della Juventus, è in ritiro con la Nazionale under 21 per iniziare gli Europei di categoria, oggi ha fatto parlare di sé.

L’Italia Under 21 è pronta per gli Europei, con i convocati che sono già in ritiro per preparare la sfida contro la Spagna. Nella giornata di oggi, però, a far parlare di sé è stato l’attaccante della Juventus Moise Kean. Il classe 2000, infatti, ha messo su Instagram un video con una persona sul suo letto, scatenando i tifosi che pensavano si trattasse di una donna. In realtà, poi, lo stesso attaccante bianconero ha voluto chiarire, dicendo che si trattava del compagno di stanza Nicolò Zaniolo.

Italia, Kean e una donna nel letto

Moise Kean, attaccante della Juventus, è in ritiro con la Nazionale Under 21 del commissario tecnico Gigi Di Biagio, per gli Europei di categoria. Nella giornata di oggi, però, ha scatenato i fan con alcune stories pubblicate sul proprio profilo Instagram. Il classe 2000, infatti, nel corso del filmato nel quale canta riprende una persona sul letto, con i tifosi che si sono scatenati pensando a una donna. E’ lo stesso Kean che poi, con un video, ha dovuto chiarire che si trattava del suo compagno in azzurro, e di stanza, Nicolò Zaniolo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK