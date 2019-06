Chi sarà il nuovo allenatore Juventus? Continuano le chiacchiere da bar, ma noi proseguiamo con la nostra linea fornendovi le nostre informazioni.

Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus, pronto a prendere una panchina che scotta tantissimo. Maurizio Sarri continua a far parlare la stampa, ma il tecnico è solo una falsapista prima del grande annuncio previsto per venerdì 14, data in cui lo Stadium è già prenotato.

Nuovo allenatore Juventus, domani l’annuncio ufficiale

La squadra bianconera è senza guida tecnica praticamente da un mese. Proprio quattro settimane fa infatti veniva annunciato l’addio di Massimiliano Allegri, anche se questi guidò le ultime due partite della squadra bianconera.

Una situazione che non si era mai vista in passato e che i bianconeri stanno studiando con una precisa strategia dietro. Tutti si chiedono come mai si aspetti ancora tanto, ma sicuramente il motivo la società lo sa visto che un club così serio non lascia spazio a improvvisazione.

