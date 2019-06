Aurora Galli, portiere dell’Italia e della Juventus, è impegnata in queste settimane con le compagne al Mondiale femminile in Francia.

L’Italia femminile, del commissario tecnico Milena Bertolini, è impegnata nel Campionato del Mondo in Francia. Una di queste ragazze è il centrocampista Aurora Galli, molto giovane e forte. Le ragazze italiane sono pronte a dar battaglia, in tutte le sfide di questo torneo. Nella serata di oggi, alle ore 18.00, le azzurre affronteranno la Giamaica nella seconda sfida del girone, dopo la vittoria in rimonta contro l’Australia per 2-1. La doppietta di Barbara Bonansea contro le oceaniche, soprattutto il gol al 95′, è stata molto importante per il percorso nel Mondiale dell’Italia.

Italia, il centrocampista Galli

E’ iniziato da qualche giorno il Mondiale femminile in Francia, dove è impegnata anche la nostra Nazionale, nel girone con Australia, Brasile e Giamaica. Una delle giovani, ma comunque importante, il centrocampista della Juventus Aurora Galli con la quale ha vinto lo Scudetto e la Coppa Italia in questa stagione. La classe ’96, natia di Tromello, vuole ritagliarsi un ruolo importante nella squadra allenata da Milena Bertolini, per trascinare le compagne nella rassegna iridata. La sua carriera è nata con la maglia dell’Inter, poi dopo aver girato l’Italia con varie squadre si è ritrovata a vestire la maglia della Juventus nell’ultima stagione.

