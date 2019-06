Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus, ormai sembra essere nato un vero e proprio movimento che sposa questa tesi.

Siamo al limite del paradossale, con le giornate che passano e le strade che si dividono. Da una parte c’è chi da Maurizio Sarri per fatto, dall’altro invece chi continua a dare Pep in pole position. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore anche se questa telenovela continua ad essere piena di buchi e con poche certezze.

Guardiola nuovo allenatore Juventus, tutto dipende da…

Per il catalano c’è un fattore molto importante non valutato da nessuno, chi potrebbe sostituirlo al Manchester City? Gli inglesi continuano a lavorare per trovare un allenatore all’altezza con Mauricio Pochettino che fa fatica a liberarsi dal Tottenham.

Ci sono diverse situazioni interessanti da valutare con i due tecnici pronti a percorrere la strada verso Manchester. Attenzione alle sorprese con la posizione anche di Zinedine Zidane in bilico.

