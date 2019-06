Gonzalo Higuain potrebbe tornare alla Juventus, lo racconta il calciomercato da diverso tempo, ora arriva la conferma del fratello.

A Radio Marte parla il suo agente e fratello Nicolas: “Se Gonzalo tornerà in Italia lo farà solo per giocare nella Juventus. Il suo rendimento in bianconero è stato buono. L’esperienza di giocare in un’altra squadra in Italia non è una soluzione praticabile. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma se giocherà ancora in Italia lo farà solo a Torino. Credo che questo possa essere il suo anno, vuole chiudere la carriera alla Juve“.

Higuain torna alla Juventus, Calciomercato: la conferma del fratello

In molti avevano parlato per lui della possibilità di vederlo giocare con la maglia della Roma. Si era parlato infatti di un possibile scambio con Kostas Manolas nelle ultime ore. Un’affare che a questo punto diventa impraticabile, almeno a sentire quello che dice il suo agente.

