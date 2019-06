Tripletta Girelli e Italia Giamaica messa in cassaforte, nella ripresa doppietta per Galli entrata dalla panchina.

A Sky Sport è presente in studio Cecilia Salvai della Juventus, che non ha preso parte al Mondiale per un brutto infortunio, e che è felicissima per le sue compagne: “Sono di parte, ma sono davvero felice per tutte, per le juventine ancora di più”.

Tripletta Girelli, Italia Giamaica: “Siamo felicissime…”

Girelli parla a Sky Sport: “Ceci questo passaggio del turno è anche per te. Sembrava difficile non scivolare dopo il grande entusiasmo arrivato per la vittoria contro l’Australia. Siamo state brave a rimanere umili”.

