Moise Kean non è uno che si accontenta e ora dopo diversi record vuole vincere l’Europeo Under 21 con la maglia della nazionale.

Fin troppi lo considerano un fenomeno, tanto che il classe 2000 è stato già convocato dalla nazionale di Roberto Mancini. Ora torna con i più giovani per dare una mano all’Europe. In un’intervista al sito dell’Uefa ha voluto dimostrare tutta la voglia dei bianconeri di vincere la competizione.

Moise Kean, Europei Under 21: “Vogliamo vincerli”

Spiega: “Siamo consapevoli di tutto quello che vogliamo andare a fare, siamo davvero carichi. Siamo emozionati di giocare in casa nostra, di certo è una motivazione in più. Affrontiamo subito delle squadre forti, ma anche noi lo siamo. Siamo un gruppo fantastico e siamo positivi per vincere l’Europeo”.

Aggiunge: “Abbiamo visto i video della Spagna, sono davvero un’ottima squadra. Di sicuro vorranno fare molto palleggio è nelle loro caratteristiche, ma noi sapremo dimostrare cosa sappiamo fare. Mi aspetto una grandissima atmosfera essendo in casa e lo stadio ci dovrà guidare. Supportare la maglia che indossiamo è sempre importante e ci aspettiamo un grande pubblico pronto ad alzare le emozioni.”

