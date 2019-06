Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League per far ritorno in Italia, con la maglia della Juventus.

La Juventus sta valutando i vari profili per la sessione di calciomercato estiva, con l’intento di rinforzare ulteriormente la rosa. I dirigenti della vecchia signora, infatti, vogliono consegnare al’allenatore una rosa all’altezza per dare l’assalto, decisivo, alla Champions League che manca a Torino da, ormai, 23 anni. Uno dei profili valutati in maniera importante è quello di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, che potrebbe far ritorno a Torino dopo qualche stagione in Premier League.

Juventus, Pogba resta un obiettivo

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba, potrebbe essere l’oggetto dei desideri di molti grandi club per la sessione di calciomercato di quest’estate. Una delle squadre maggiormente interessate al calciatore francese è, senza dubbio, la Juventus. L’ex bianconero è un pupillo di Fabio Paratici, direttore sportivo della vecchia signora, da qualche stagione e potrebbe tornare a Torino. Secondo le ultime indiscrezioni, però, il Manchester United non vorrebbe cederlo e di conseguenza è, molto, importante la volontà del calciatore che farà la differenza. Lui vorrebbe rilanciarsi dopo una stagione difficile con i Red Devils, un ritorno a Torino lo aiuterebbe a riprendere i suoi ritmi.

