Sarri alla Juventus è la notizia del giorno. La società bianconera ha deciso di ufficializzare il nuovo allenatore ad un mese dall’addio di Massimiliano Allegri.

Maurizio Sarri non è più l’allenatore del Chelsea, infatti i londinesi hanno liberato il tecnico toscano e lo hanno voluto salutare con un comunicato ufficiale.

Marina Granovskaia gli ha rivolto queste parole di ringraziamento: “Nella chiacchierata avuta dopo la finale di Europa League, Maurizio ci ha chiaramente manifestato quanto fortemente volesse tornare nel suo paese, spiegando che i suoi motivi per tornare a lavorare in Italia fossero significativi. Ha ritenuto importante anche essere più vicino alla sua famiglia, e per il benessere dei suoi genitori anziani ha sentito di vivere più vicino a loro in questo momento”.

“Maurizio lascia il Chelsea con il ringraziamento di noi tutti per il lavoro che lui e i suoi assistenti hanno fatto durante la stagione, per aver vinto l’Europa League guidandoci ad un’altra finale di coppa e per il terzo posto in Premier League. Vorremmo anche congratularci con lui per essersi assicurato il ruolo più importante in Serie A e augurargli tutto il meglio per il futuro”.

