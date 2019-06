Per alcuni pare ormai scontata la nomina di Sarri nuovo allenatore Juventus, ma noi continuiamo a non crederci per vari motivi.

Non ha senso mandare via un vincente come Massimiliano Allegri senza avere in mano un sostituto se non migliore all’altezza. Non ha senso pensare che proprio Sarri possa essere paragonabile al tecnico livornese. Una situazione molto complessa che al momento sta portando molti giornalisti anche a ipotesi piuttosto paradossali.

Sarri nuovo allenatore Juventus, noi non ci crediamo

Noi ci siamo sempre sbilanciati su Guardiola, ascoltando le nostre fonti e ragionando di logica. Dovesse arrivare davvero Sarri sarebbe abbastanza incredibile per i bianconeri, una scelta che farebbe infuriare i tifosi ancor più di quando arrivò Allegri.

Il modo di fare dell’ex Napoli non si lega assolutamente con lo stile Juventus e rappresenterebbe un clamoroso e alquanto improbabile passo indietro per la società bianconera. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore quando per forza di cose dovrà arrivare un annuncio.

