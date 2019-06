Pep Guardiola alla Juventus è un sogno che è rimasto tale dopo l’ufficializzazione da parte dei bianconeri di Maurizio Sarri.

Ne ha parlato a Radio Kiss Kiss chi a Torino ha fallito, cioè Gigi Maifredi: “Maurizio Sarri non era la prima scelta? Io credo che il club non abbia mai cercato Pochettino e Deschamps o simili. Loro avevano solo un nome in mente e cioè Pep Guardiola del Manchester City. Hanno preso Sarri solo perché non sono arrivati al catalano”.

Guardiola alla Juventus, Maifredi: “Era lui e non Sarri l’obiettivo”

Inoltre l’ex tecnico ha dato un consiglio al collega per fare bene: “Se vuole vincere alla Juventus Sarri deve cercare di essere un po’ più elastico”.

