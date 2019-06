Icardi alla Juventus è una delle notizie di calciomercato che più interessanti di questa sessione. L’attaccante argentino è stato più volte accostato ai bianconeri, adesso si può.

Mauro Icardi è diventato uno dei grandi obiettivi della nuova Juventus di Maurizio Sarri. L’attaccante dell’Inter lascerà il club nerazzurro. L’Atletico Madrid, secondo alcuni esperti di mercato, sarebbe il club più deciso e convinto per acquistare l’attaccante argentino, ma l’arrivo di Sarri sulla panchina bianconera cambia tutto.

Icardi alla Juventus, arrivano conferme

Per la maggior parte degli esperti di mercato, Maurizio Sarri avrebbe chiesto un attaccante con le caratteristiche simili a quelle di Icardi.

L’ex tecnico del Chelsea lo aveva cercato già ai tempi del Napoli non riuscendo nell’intento di portarlo via dall’Inter. Adesso la Juventus sembra essere in vantaggio su tutti e non solo per una questione economica, ma anche per convinzione del progetto. Wanda Nara, secondo indiscrezioni, sarebbe avvistata dalle parti di Torino due volte nell’ultima settimana. Si cerca casa?

