Sarri è ufficialmente alla guida della Juventus, ma ora è scattata in tutti la curiosità sul modo in cui Sarri indosserà il “vestito” bianconero, vestito inteso come approccio e comportamento. Tutti sono attenti a questo, e la curiosità verrà tolta definitivamente tra qualche giorno, infatti, la presentazione è prevista allo Juventus Stadium giovedì mattina alle 11.

Dopo la presentazione ufficile Sarri resterà per qualche altro giorno sulla collina di San Benedetto del Tronto a godersi le sua famiglia e gli amici, cosi come le abitudini del suo paese. Poi sarà il momento di partire per Torino e preparare il raduno previsto a inizio di luglio: la data esatta è ancora da stabilire. Certa è invece la partenza per la tournée in Asia, il 18 luglio.