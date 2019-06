Sarri alla Juventus è sicuramente la notizia che tutti aspettavano, o meglio si aspettava l’ufficialità da parte della società bianconera. Ora si attende la conferenza stampa.

Maurizio Sarri e la Juventus, adesso è ufficiale. E’ stato, infatti, trovato l’accordo totale trovato tra le parti già da tempo, ma ieri alle ore 15:00 la società bianconera ha annunciato attraverso un comunicato apparso sui propri canali ufficiali l’ingaggio dell’allenatore ex Chelsea.

Sarri alla Juventus, quando sarà la conferenza stampa?

Adesso, con l’annuncio ufficiale finalmente arrivato, cresce sempre più l’attesa dei tifosi, che aspettano di ascoltare le prime parole di Sarri da nuovo allenatore bianconero. Interessati, ovviamente, i sostenitori della Juventus, anche quelli del Napoli. Ma quando sarà la prima conferenza stampa di Maurizio Sarri alla Juve?

Non è semplice definire la data, ad oggi, nella quale Maurizio Sarri si presenterà come nuovo allenatore della Juve. Di sicuro non si svolgerà né nella giornata di lunedì 17, né in quella di martedì 18 giugno. Pertanto bisogna attenderlo da mercoledì 19 in poi. La presentazione avverrà come sempre all’Allianz Stadium.