Ufficilità Sarri alla Juventus è stata la notizia della domenica che ha finalmente messo la parola fine al tormentone allenatore Juventus. Il neo tecnico bianconero adesso può iniziare la sua avventura.

La Juventus ufficializza Maurizio Sarri e tutti i tifosi, juventini e non, hanno subito commentato sui social network a favore e non solo.

Sarri alla Juventus, esulta Paulo Dybala

Dybala è stato sicuramente uno dei giocatori che più ha sofferto in quest’ultima stagione, sia per difficoltà atletiche, ma sopratutto per problemi tattici. L’arrivo di Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto aiutare l’argentino che però ha sofferto e si è eclissato.

L’arrivo di Sarri, infatti, è stato accolto con grande gioia da parte del numero 10 bianconero che spera in una svolta della propria carriera con la maglia della Juventus. Più volte, nelle ultime settimane, la Joya è stato messo sul mercato ed è stato dato per partente, ma forse adesso che l’arrivo di Sarri è ufficiale tutto cambia, eccome.

