Cristiana Girelli, attaccante dell’Italia e della Juventus Woman, è impegnata con le compagne al Mondiale femminile in Francia.

L’Italia femminile, del commissario tecnico Milena Bertolini, è impegnata nel Campionato del Mondo in Francia. Una delle punte di diamante della squadra azzurra è Cristiana Girelli, attaccante azzurra e della Juventus. Le ragazze italiane sono pronte a dar battaglia, in tutte le sfide di questo torneo per raggiungere qualche risultato inaspettato. Nella serata di oggi, alle ore 21.00, le azzurre affronteranno il Brasile nella terza sfida del girone, cercando di bissare il miracolo in rimonta contro l’Australia per 2-1 grazie alla doppietta di Barbara Bonansea.

Italia, l’attaccante Girelli

E’ iniziato da qualche giorno il Mondiale femminile in Francia, dove è impegnata ovviamente anche la nostra Nazionale, nel girone con Australia, Brasile e Giamaica. L’attaccante sulla quale sono riposte tante speranze è Cristiana Girelli, di proprietà della Juventus con la quale ha vinto lo Scudetto e la Coppa Italia nell’ultima stagione. Nelle ultime uscite non è stata brillante come in tutto il resto della stagione ma il suo potenziale resta alto e Milena Bertolini, commissario tecnico azzurro, conta di avere la miglior Girelli nelle prossime partite che saranno fondamentali per il cammino della Nazionale.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK