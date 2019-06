Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus, a partire dalla prossima stagione.

La Juventus continua a valutare i movimenti di calciomercato, in vista della prossima stagione, con Maurizio Sarri che sarà al timone. Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba resta un grande obiettivo di calciomercato per la società bianconera, in vista della rincorsa alla prossima Champions League. Non sarà facile strapparlo agli inglesi ma Fabio Paratici farà alcuni tentativi. L’obiettivo primario resta, però, andare a rinforzare la difesa con Sarri che avrebbe richiesto Kalidou Koulibaly.

Juventus, Pogba verso Torino?

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League dopo l’ultima stagione, poco positiva per lui. In termini di risultati, infatti, i Red Devils hanno deluso, mentre il francese ha avuto un rendimento altalenante nell’arco della stagione. Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è molto interessato al calciatore e nelle prossime settimane potrebbe fare tentativi importanti per riportare il francese a Torino. Bisogna però capire chi si muoverà in uscita, perché con l’arrivo di Adrien Rabiot è difficile che arrivino altri centrocampisti senza cessioni. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane come si evolverà questa situazione in casa della vecchia signora.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK