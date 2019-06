Cancelo al Manchester City potrebbe essere uno degli affari di calciomercato pronto a concludersi a breve. Ma la Juventus non è disposta ad abbassare la testa ai citizens e detta le condizioni.

La Juventus sta pensando di cedere Joao Cancelo e sta valutando ogni possibile richiesta in giro per l’Europa. Le due squadre di Manchester sembrano essere le più interessate.

Cancelo al City, ma alle condizioni della Juventus

Il Manchester United è molto vicino all’acquisto, dal Napoli, di Hysaj e per questo sarebbero proprio i Citizens a voler spingere per l’esterno portoghese della Juventus. Cancelo non rientra nei piani di Maurizio Sarri che non vuol due terzini di spinta, ma solo uno con un’ala pura dalla parte del terzino più difensivo.

Per questo si pensa che De Sciglio può rientrare nei piani di Sarri anche se l’ex tecnico del Chelsea sembra essere rimasto stregato da Trippier e vorrebbe chiedere a Paratici di portarlo a Torino. Come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il Manchester City vuole chiudere al più presto per l’acquisto di Joao Cancelo. La Juventus chiede 60 milioni di euro, ma senza mettere in mezzo contropartite (Danilo è stato offerto dal City).

