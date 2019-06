La Juventus segue Elseid Hysaj in uscita dal Napoli, ma secondo Sky Sport si sarebbe inserito prepotentemente il Manchester United.

Il club inglese sarebbe al momento in vantaggio, con la squadra bianconera rimasta un po’ tiepida in merito a questo colpo. Con la partenza di Joao Cancelo, vicinissimo al Manchester City, si dovrà comunque prendere un terzino destro affidabile.

Hysaj alla Juventus? Calciomercato: beffa dal Manchester o anticipo per Pogba?

Non è da escludere che l’eventuale via libera della squadra bianconera arrivi come parziale anticipo della trattativa che dovrebbe riportare Paul Pogba a Torino. Certo è che l’affare fa sognare i tifosi bianconeri.

