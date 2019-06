Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare Milano nella prossima stagionale, per iniziare una nuova parte della carriera alla Juventus.

Uno dei grandi colpi estivi della Juventus potrebbe essere Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, che è pronto a lasciare Milano nella prossima stagione. Sull’attaccante argentino c’è l’interesse della Juventus, che lo vorrebbe al fianco di Cristiano Ronaldo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Maurizio Sarri. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità su questa situazione, in entrata, e su quella di Paulo Dybala che potrebbe rientrare nello scambio.

Juventus, Icardi verso Torino?

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare i nerazzurri al termine di questa stagione, con il suo futuro che potrebbe essere bianconero. Nell’ultima stagione l’argentino ha avuto molti problemi a Milano, soprattutto con compagni e allenatore finendo per perdere la fascia da capitano. Lui vorrebbe rimanere in nerazzurro ma Antonio Conte ha fatto sapere al suo agente che non fa parte del progetto tecnico per il futuro della squadra meneghina. Su di lui c’è la Juventus, è un pupillo di Fabio Paratici, e potrebbe finire a Torino nella prossima stagione. Bisogna capire, ora, se andrà in porto lo scambio con Paulo Dybala, punta bianconera, anche se quest’ultimo vorrebbe restare alla corte di Maurizio Sarri.

