Juventus, Pogba resta nel mirino

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League al termine di questa stagione, poco positiva per lui. Il francese è finito, negli ultimi mesi, ancora nel mirino della Juventus, con Fabio Paratici che vorrebbe riportarlo a Torino, in vista della prossima stagione. Il giocatore francese non ha, però, ancora sciolto le riserve sul suo futuro, nonostante i contatti con la dirigenza bianconera sono assidui. La volontà del calciatore è quella di rilanciarsi, dopo una stagione negativa che lo ha visto rendere al di sotto delle sue aspettative. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se i contatti tra le due società continueranno e si arriverà a un accordo per il trasferimento alla vecchia signora.

