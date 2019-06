Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa anche della Champions League, obiettivo della prossima stagione.

Il nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri sta parlando in conferenza stampa, con le prime parole da bianconero. Stanno facendo, però, rumore le sue parole sulla Champions League come obiettivo della prossima stagione. Il tecnico ha, infatti, dichiarato che l’obbligo della vecchia signora è quello di vincere in Italia sapendo che in Europa sia più complicato.

Juventus, le parole di Sarri sulla Champions League

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, sta parlando in conferenza stampa per la presentazione davanti ai giornalisti. Sono tante le domande, soprattutto sulla Champions League come obiettivo per la prossima stagione: “La Juventus ha l’obbligo in Italia di vincere dato che arriva da una serie molto importante di Scudetti consecutivi. In Europa, invece, la situazione è diversa perché ci sono molte squadre che possono vincere e dobbiamo essere consapevoli che la strada potrebbe essere in salita in Champions League”.

