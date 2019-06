La conferenza stampa Sarri andrà in onda oggi alle ore 11.00 in diretta dall’Allianz Stadium. Un motivo in più per parlare di futuro.

C’è in ballo molto calciomercato e potrebbero essere diversi i calciatori messi nel mirino proprio in questo momento. Sarà interessante vedere se proprio il tecnico si sbilancerà su quello che vuole per la sua squadra.

Conferenza stampa Sarri, i nuovi acquisti della Juventus

Sono tanti i calciatori che potrebbero sbarcare a Torino. In questi giorni si parla molto di Adrien Rabiot che dovrebbe arrivare a parametro zero dal Paris Saint German. Ovviamente ci sarà la tanto attesa domanda su Paul Pogba che piace tantissimo e che potrebbe tornare.

C’è poi la questione legata agli attaccanti con Gonzalo Higuain, pupillo del tecnico, che potrebbe tornare dal prestito al Chelsea per rimanere. Attenzione poi al nome di Mauro Icardi caldissimo e pronto a cambiare maglia arrivando da un club rivale come l’Inter.

Senza contare poi il difensore centrale che diverse volte ha messo al centro nomi importanti. Tra questi c’è il calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly e il nuovo che avanza come De Ligt dell’Ajax autore del gol ko in Champions League.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK