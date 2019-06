Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, potrebbe lasciare la maglia bianconera in questa sessione di calciomercato estiva, poche richieste per lui.

La Juventus ritrova dopo una stagione difficile per lui, tra Milan e Chelsea, l’attaccante argentino Gonzalo Higuain. L’ex Napoli, infatti, è tornato alla base dopo i prestiti della scorsa stagione e potrebbe restare a Torino per poco tempo, prima di iniziare una nuova avventura nella prossima stagione. A oggi, però, non ci sono offerte per lui e lo spettro di una permanenza in bianconero è ancora vivo.

Juventus, il futuro di Higuain è in dubbio

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, non conosce ancora quale potrebbe essere il suo futuro, a partire dalla prossima stagione. L’ultima annata è stata molto complicata per lui, sia nell’esperienza al Milan che nella seconda parte, da gennaio, quando ha vestito la maglia del Chelsea in Premier League. Ora torna alla Juventus, al termine del prestito, e ritrova il suo mentore Maurizio Sarri ma potrebbe essere solo per poche settimane, il suo futuro sembra infatti lontano da Torino. La problematica per la dirigenza della vecchia signora, però, è legata al fatto che latitano le offerte per l’attaccante argentino. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se usciranno club sulle sue tracce.

