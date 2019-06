Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe presto lasciare Milano dopo una stagione travagliata, su di lui c’è l’interesse della Juventus.

In questa sessione di calciomercato potremmo vedere un trasferimento clamoroso, dall’Inter alla Juventus. Stiamo parlando, ovviamente, della possibilità di vedere in bianconero a partire dalla prossima stagione di Mauro Icardi, attaccante dei meneghini. In queste ultime settimane si è parlato, molto, della possibilità di uno scambio con Paulo Dybala, ormai tramontata, ma potrebbe arrivare comunque il cambio di maglia per l’attaccante argentino, attualmente in forza ai nerazzurri.

Juventus, Icardi verso Torino?

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in questa sessione di calciomercato, con l’argentino che è stato messo ai margini da Antonio Conte. L’ultima stagione per lui è stata molto negativa, dopo litigi con compagni e società che lo hanno portato a non rendere come al solito, perdendo a febbraio anche la fascia da capitano, passata a Samir Handanovic. In questa sessione di calciomercato, però, potrebbe lasciare Milano Maurito, su di lui il grande interessamento della Juventus e, in particolare, del direttore sportivo Fabio Paratici. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se ci saranno novità importanti, riguardanti questa situazione di calciomercato tra la Juventus e l’Inter.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK