Viene da chiedersi quale sarà per Maurizio Sarri l’11 titolare Juventus in vista della prossima stagione. Proviamo a giocare con i nomi a disposizione e che potrebbero arrivare.

L’unica situazione su cui non ci dovrebbero essere dubbi arriva dalla porta dove è confermatissimo Szczesny con Pepe Reina che potrebbe fargli da secondo. Dubbi a destra in difesa dove Joao Cancelo sta per essere ceduto e dove potrebbe arrivare uno tra Hysaj e Danilo. Al centro Bonucci e Chiellini saranno confermati così come Alex Sandro.

Sarri 11 titolare, ecco la formazione del mister

A centrocampo potrebbe partire Pjanic per far spazio a Jorginho con ai suoi fianchi Emre Can e Pogba (o Rabiot). Ramsey si muoverà da trequartista dietro a Cristiano Ronaldo e Douglas Costa anche se non c’è da escludere l’arrivo di Icardi.

Ecco l’11 titolare: 4-3-1-2 – Szczesny; Hysaj, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Jorginho, Pogba (Rabiot); Ramsey; Cristiano Ronaldo, Douglas Costa (Icardi).

