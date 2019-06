De Ligt alla Juventus potrebbe essere il grande colpo della Juventus in questa sessione di calciomercato. La società bianconera avrebbe ottenuto il si del difensore.

Il campionicino sarebbe ad un passo dalla Juventus, o meglio, la trattativa tra l’olandese, l’Ajax e i bianconeri potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore, che saranno decisive.

Calciomercato, De Ligt ha scelto la Juventus!

Il difensore dell’Ajax De Ligt avrebbe deciso il suo futuro, e più precisamente raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino per giocare con la Juventus. Il centrale olandese sarebbe stato corteggiato e non poco da Barcellona, Manchester United, Manchester City, Real Madrid e Juventus.

Ma uno alla volta, queste rivali di mercato si sono fatti indietro per diversi motivi. Il Barcellona non ha voluto affondare il colpo perchè ha notato in De Ligt qualche dubbio, lo United non ha intenzione di puntare economicamente su un difensore, il City ha nel mirino Koulibaly ed il Real Madrid vuole investire tutto su Pogba. La Juventus, invece, vuole fortemente il centrale dei Lanceri, primo obiettivo di Sarri. Per lui pronto un contratto di cinque anni a 6,5 milioni di euro netti a stagione.

