Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, è in procinto di lasciare i lancieri per iniziare una nuova avventura, la Juventus rimane alla finestra.

La Juventus sarebbe vicina a strappare all’Ajax Matthijs De Ligt, difensore e capitano della squadra olandese. Nell’ultima stagione è stato decisivo, con alcuni compagni, trascinando i lancieri fino alla semifinale di Champions League dove sono stati rimontati, nella gara di ritorno, dal Tottenham di Mauricio Pochettino. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura della trattativa tra gli olandesi e i bianconeri, filtra ottimismo per la buona riuscita del trasferimento a Torino del classe ’99.

Juventus, De Ligt piace sempre di più

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe lasciare l’Olanda dopo una stagione molto positiva, con la semifinale di Champions League, per iniziare un nuovo capitolo della carriera. Il difensore classe ’99 sta cercando di capire, nelle ultime settimane, quale potrebbe essere la scelta migliore per la sua carriera. Nella giornata di ieri, però, ci sono state indiscrezioni importanti e inaspettate, che hanno riportato l’avvicinamento della Juventus al capitano dei lancieri. Un fulmine a ciel sereno, dato che sembrava vicino al Paris Saint-Germain, ma un calciatore che andrebbe a rinforzare in maniera importante i bianconeri.

