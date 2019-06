La Nazionale Under 21 italiana di Luigi Di Biagio è vicina all’eliminazione dall’Europeo, il commissario tecnico lascerà al termine della manifestazione.

Under 21, la panchina a De Rossi?

La Nazionale Under 21 è impegnata negli Europei, nonostante siano molto vicini all’eliminazione a causa della sconfitta contro la Polonia nella seconda giornata. Il commissario tecnico Luigi Di Biagio lascerà, comunque, la guida degli azzurrini dopo la fine del torneo, in seguito a qualche annata deludente. Secondo le indiscrezioni di oggi, però, riportate dal Corriere dello Sport potrebbe essere sostituito da un nome a sorpresa, infatti la federazione sarebbe pronta ad accogliere in panchina Daniele De Rossi. Il centrocampista ex Roma, ha lasciato la Capitale dopo l’ultima stagione e sta cercando una nuova squadra, qualora non dovesse accordarsi con nessuno potrebbe accettare questo nuovo incarico. Come abbiamo detto, quindi, la squadra italiana è vicina all’eliminazione dalla manifestazione, nonostante si sia presentata con la rosa più forte, che annoverava al suo interno tanti calciatori già nel giro della Nazionale maggiore. C’è grande delusione, quindi, nella penisola per questo risultato che, tra le altre cose, non permetterà alla Nazionale di partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokio 2020, dato che si qualificano solamente le 4 semifinaliste.

