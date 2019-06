Maurizio Sarri ha dei dubbi sul fatto che Paulo Dybala lasci la Juventus. Una situazione molto complicata da gestire.

Paulo ha dimostrato di essere un grande talento, ma da quella doppietta contro il Barcellona del 2017 si è spento ed è uscito totalmente dagli schemi e dalle classifiche che contavano i giocatori più forti del mondo.

Dybala lascia la Juventus, Calciomercato: Sarri ha dei dubbi

Giocatore rapido e dotato di grandissima tecnica ha dimostrato di avere quantità e qualità. Nonostante questo a livello di personalità ha perso molto. Non è da escludere però che Sarri lo voglia trattenere per farlo giocare come Dries Mertens da falso nove nel suo tridente.

