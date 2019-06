Higuain alla Fiorentina è un colpo a sorpresa che potrebbe muovere il calciomercato della Juventus e rapidamente cambiare passo alle manovre.

Il calciatore argentino torna in bianconero dal prestito al Chelsea e in mlti hanno vociferato che Maurizio Sarri avrebbe voluto trattenerlo. C’è però da dire che il calciatore non ha reso come si pensava l’anno scorso, deludendo anche con i blues di Sarri stesso che gli preferiva spesso e volentieri Olivier Giroud.

Higuain alla Fiorentina? Calciomercato: colpo di scena Pipita

Il Quotidiano Sportivo sottolinea come si possa fare questa trattativa in un “Mercato pazzo”. Giocatore rapido e dotato di grande senso del gol a dicembre compirà 32 anni ma è ancora in grado di crescere fisicamente e tecnicamente.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK