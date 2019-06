Con l’arrivo di Maurizio Sarri la Juventus ha mollato un po’ la pista Sergej Milinkovic-Savic che ora sembra destinato a volare verso la Ligue 1.

Secondo il Corriere di Roma pare che per arrivare al calciatore servano 80 milioni di euro. Una cifra che la Juventus non vorrebbe investire per lui, perché preferirebbe puntare sul ritorno di Paul Pogba in uscita dal Manchester United.

Milinkovic Savic alla Juventus? Il Psg piomba sul calciatore della Lazio

Sul forte calciatore biancoceleste c’è il pressing del Paris Saint German che ormai sembra davvero a un passo dal chiudere l’affare. Staremo a vedere se sarà fattibile.

