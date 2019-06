Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League per tornare in Italia, a vestire la maglia della Juventus.

La Juventus continua i colloqui di calciomercato, in vista di qualche acquisto per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Dopo il nome di Adrien Rabiot, per il centrocampo, rimane viva anche la pista che porterebbe al ritorno in Italia di Paul Pogba, che in bianconero ha spiccato il volo. Il calciatore francese sta cercando di capire, con i suoi agenti, quale potrebbe essere il suo futuro e nel frattempo Fabio Paratici cerca di capire la strategia migliore per strapparlo ai Red Devils.

Juventus, Pogba resta nel mirino

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe tornare in Italia nella prossima stagione, lasciando la Premier League. Il giocatore francese nell’ultima stagione ha avuto molte difficoltà, soprattutto nella prima parte, e i problemi con José Mourinho lo hanno fatto rendere al di sotto delle aspettative iniziali. Con l’arrivo a Manchester di Ole Solskjaer, invece, il giocatore transalpino è tornato sui suoi livelli, facendo un’ottima seconda parte di stagione tra Champions League e campionato. L’interesse della Juventus resta importante, con Fabio Paratici che lo vorrebbe alla corte di Maurizio Sarri e nelle prossime settimane farà qualche tentativo importante.

