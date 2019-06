Trippier alla Juventus potrebbe essere uno dei colpi bianconeri del prossimo calciomercato. Il terzino piace alla Juventus anche se la pista sembra essersi raffreddata.



Joao Cancelo lascia la Juventus per andare al Manchester City e per questo motivo Maurizio Sarri avrebbe chiesto Trippier come uno degli obiettivi primari della società bianconera per la fascia destra.

Trippier alla Juventus, si raffredda la pista per l’inglese

Secondo il Corriere dello Sport il calciatore inglese potrebbe lasciare il Tottenham, magari per giocare in serie A. Il Napoli lo ha seguito, ma poi ha deciso di acquistare un difensore italiano ed economico Giovanni Di Lorenzo, lasciando di fatto via libera alla Juventus.

Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2020 per questo i bianconeri stanno pensando di far scendere la valutazione di 30 milioni di euro. Tutto potrebbe essere concluso in un paio di giorni, ma tutto si è arenato per via di alcuni dubbio dei dirigenti bianconeri.

