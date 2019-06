Chiesa alla Juventus è uno degli affari di mercato pronti a diventare ufficiale. Agnelli e Paratici credono molto in Federico Chiesa anche se Comisso cerca di resistere.



Chiesa-Juventus, ecco la risposta della Fiorentina

Federico Chiesa sarà il prossimo attaccante della Juventus. Il giovane bomber sarà bianconero a partire dalla prossima stagione. Fabio Paratici porta a Torino l’attaccante della Fiorentina dopo averlo corteggiato già dalla scorsa estate. Adesso però tutto potrebbe prendere una svolta interessante sia per i bianconeri che per il bomber viola.

La Vecchia Signora, avrebbe trovato l’accordo con l’attaccante della Fiorentina per un contratto di cinque anni a cinque milioni netti a stagione. Un grande colpo, quello bianconero, che portano a Torino uno degli under 23 italiani più forti. Il neo Presidente Rocco Comisso ha cercato di far capire ai tifosi fiorentini che farà di tutto per trattenerlo, ma anche lui sa già che non sarà cosi.

