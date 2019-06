La Juve di Sarri sta prendendo forma con il passare dei giorni. Il tecnico toscano, insieme alla società bianconera sta lavorando per disegnare la sua squadra.



Sarà un’estate difficile per Gonzalo Higuain, l’argentino è tornato alla Juventus dopo i prestiti con Milan e Chelsea, due avventura non da ricordare. Il Pipita non resterà alla Juventus nonostante l’arrivo del suo maestro Maurizio Sarri.

Sarri disegna la sua Juventus, Higuain non ci sarà

I bianconeri vogliono monetizzare la cessione di Gonzalo Higuain. Finora ci sono stai una serie di sondaggi: del Paris Saint Germain, che in avanti forse cambierà qualcosa, ma anche il Manchester United avrebbe chiesto notizie sull’argentino, che prenderebbe il posto di Lukaku. E poi ci sarebbe stato un sondaggio della Fiorentina, che però vorrebbe il giocatore solo in prestito.

Il prezzo del cartellino del Pipita è di 50 milioni di euro. É probabile che il club bianconero potrebbe anche accontentarsi di cederlo a titolo definitivo a una cifra molto più bassa, potrebbe accettare anche un’offerta da 30 milioni.

