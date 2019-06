Gonzalo Higuain alla Roma può essere un affare che porterà all’arrivo a Torino del forte centrocampista Nicolò Zaniolo grande amico di Kean.

Ne ha parlato a Radio Radio il giornalista de Il Messaggero Stefano Carina: “All’allenatore della Roma Fonseca auguro buona fortuna perché ne ha davvero bisogno. Calciomercato? Io spero che si possa passare da uno 0 su 5 come è successo a Di Francesco almeno a un 2 su 5. Uno è Ismaily, l’altro spero che sia un regista. Mi auguro che possa impuntarsi sul ruolo visto che lui gioca così”.

Higuain alla Roma? Calciomercato Juventus: i giallorossi insistono

Continua “Hysaj è un’operazione difficile. Mattia Perin non convince del tutto il ds Petrachi, che invece vorrebbe prendere Pau Lopez. Le cessioni non devono avvenire per forza entro il 30 giugno. L’attaccate? Credo che sarà un colpo che potrebbe arrivare per la fine di luglio. Se devo fare una follia punterei su Mauro Icardi, ma mi dicono che il nome del calciatore su cui stanno insistendo molto è quello di Gonzalo Higuain”.

