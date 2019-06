Italia ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminili. Un risultato storico quello ottenuto dalle ragazze del tecnico Bertolini che battendo la Cina per 2-0 continua a sognare.

L’Italia batte 2-0 la Cina grazie ai gol di Giacinti e Galli e si qualifica ai quarti di finale. Adesso si attende l’avversaria che sarà una tra Olanda e Giappone. Il quarto di finale è precisto sabato alle 15 a Valenciennes.

Mister Bertolini parte con Bergamaschi a centrocampo al posto di Galli, e con la Giacinti come terminale d’attacco, a quest’ultima, al 9’, viene annullato un gol per fuorigioco sul filtrante di Girelli. Ma è solo il preludio al vantaggio. Italia in gol al 15’: Giacinti serve Bonansea la quale mette dentro per Bartoli, il portiere respinge, ma sul tap-in Giacinti non sbaglia.

La Cina ci prova al 28’ Wang Yan con un destro da fuori, deviato sopra la traversa da Giuliani. Al 33’ Giacinti va vicinissima al raddoppio, ma la palla finisce a lato di poco. Gama al 4’ riceve da Guagni dai 30 metri, prende la mira e scaglia un missile rasoterra che si infila all’angolino lontano. Con il doppio vantaggio le Azzurre abbassano il ritmo e portano il risultato a casa. Italia ai quarti di finale.