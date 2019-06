Rolando Mandragora alla Fiorentina, l’affare si farà nelle prossime ore con Commisso che potrebbe annunciare uno dei primi acquisti a centrocampo.

Il calciatore era stato ceduto all’Udinese per venti milioni di euro, ora potrebbe fare un ennesimo salto di qualità andando a giocare con la maglia della viola secondo SportItalia. La Juventus lo ha ceduto, ma continua ad osservarlo e a tenerlo in grande considerazione per il futuro.

Mandragora alla Fiorentina? Calciomercato: la Juventus lo osserva

Il centrocampista viene da un grande Europeo Under 21 e da una buona stagione. Giocatore di grande tecnica era stato in grado di imporsi col Genoa, debuttando in Serie A contro la Juventus annullando Pogba e non uno qualunque. Poi il prestito a Pescara da parte della Juventus e quella frattura al piede che ha bloccato parzialmente la sua carriera.

