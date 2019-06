Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, potrebbe presto lasciare la Capitale per iniziare una nuova avventura all’estero.

Tramonta uno degli obiettivi di calciomercato, da qualche stagione, della Juventus e stiamo parlando di Sergej Milinkovic–Savic. Il centrocampista della Lazio, infatti, secondo quanto riportano i media serbi sarebbe a un passo dal lasciare l’Italia, la prossima destinazione dovrebbe essere il Paris Saint–Germain. I parigini si sono avvicinati molto alla richiesta di Claudio Lotito, presidente biancoceleste, che era di 100 milioni di euro e hanno battuto la concorrenza di Juventus e Real Madrid.

Juventus, niente Milinkovic-Savic per i bianconeri

Secondo le indiscrezioni riportate da sport.blic, media serbo, il Paris Saint–Germain sarebbe a un passo dal chiudere l’arrivo di Sergej Milinkovic–Savic. I parigini si sono avvicinati alle richieste biancocelesti, di circa 100 milioni di euro, e hanno battuto la concorrenza di Real Madrid e Juventus. Il centrocampista della Lazio nell’ultima stagione ha abbassato, in maniera notevole, le sue prestazioni ma sul finire dell’annata ha trascinato la squadra di Simone Inzaghi verso la conquista della Coppa Italia. Nella prossima stagione ci sarà, per lui, l’esordio in un grande club e in un campionato nuovo dove potrebbe tornare a volare, con le prestazioni, come nella scorsa stagione quando aveva attirato l’attenzione delle big.

