La Juventus potrebbe, presto, chiudere per il clamoroso ritorno in Italia di Paul Pogba, attualmente al Manchester United in Premier League. Il francese, infatti, sarebbe intenzionato a cambiare maglia nella prossima stagione, tornando a Torino dove la sua carriera ha spiccato il volo. La problematica per i bianconeri sarà chiudere la trattativa con il Manchester United, anche se potrebbe essere inserito Paulo Dybala come contropartita tecnica.

Juventus, Pogba nel mirino

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus, dopo la parentesi in Premier League. Il calciatore francese, infatti, vorrebbe cambiare aria per rialzare la testa, dopo una stagione altamente negativa per lui in Inghilterra, sia dal punto di vista individuale che di squadra. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, è un suo grande estimatore e potrebbe fare qualche tentativo importante nelle prossime settimane, per riportarlo a Torino. Bisogna dire, però, che un principio d’intesa tra la dirigenza della vecchia signora e il suo entourage è già stato trovato, bisogna chiudere la trattativa con i Red Devils. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se usciranno ulteriori novità su questa situazione, a oggi intricata.

