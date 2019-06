Isco, centrocampista del Real Madrid, potrebbe lasciare la Spagna per iniziare una nuova avventura, su di lui c’è l’interesse della Juventus.

Isco, centrocampista del Real Madrid, potrebbe essere uno dei giocatori che finiranno nel mirino della Juventus in questa sessione di calciomercato. Il giocatore spagnolo, che vorrebbe lasciare la Capitale iberica, a oggi non è stato ancora cercato dalla società bianconera che è impegnata, in maniera importante, su altri fronti di mercato. Nelle prossime settimane, però, potrebbe esserci un inserimento sul futuro del calciatore del Real Madrid. Nei mesi scorsi anche Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, aveva chiesto alla sua dirigenza di strapparlo ai blancos, portandolo in Premier League.

Juventus, Isco nel mirino

Isco, centrocampista del Real Madrid, è uno degli esuberi di lusso che la squadra madrilena potrebbe lasciar partire in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista spagnolo ha vissuto una stagione difficile, sia per quanto riguarda il minutaggio risicato che per i risultati che non sono arrivati a Madrid. Il profilo è molto attinente al profilo Juventus, potrebbe piacere a Maurizio Sarri ma a oggi i bianconeri non hanno sondato il terreno per il centrocampista offensivo dei blancos. Nelle prossime settimane, però, dopo aver risolto qualche nodo nelle altre trattative, il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe tentare l’assalto all’iberico.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK