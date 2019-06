De Ligt alla Juventus è ormai solo una questione di ufficialità. L’affare è fatto già da qualche settimana, si attende pertanto solo l’annuncio delle due società.

Il difensore dell’Ajax è ad un passo dalla firma con la Juventus. Il centrale olandese ha trovato il definito accordo con i bianconeri, anche grazie allo straordinario lavoro del suo agente Mino Raiola.

De Ligt alla Juventus, ecco le cifre

La Juventus pagherà un ingaggio vicino agli 8 milioni netti con bonus per arrivare a quei 12 milioni. Ci sarà una clausola rescissoria e varierà di stagione in stagione con una base di partenza da 150 milioni di euro. La Juventus adesso è pronta a chiudere l’operazione: Raiola e Fabio Paratici sono attesi ad Amsterdam già nelle prossime ore.

La prima offerta dovrebbe avere una base fissa leggermente inferiore ai 70 milioni cui aggiungere bonus per arrivare fino a 75. L’affare non è in discussione, la distanza che ancora esiste è facilmente limabile. Più difficile era avere l’ok su tutto da Raiola e De Ligt, ma ora è tutto più semplice, più certo: De Ligt sarà il nuovo centrale della Juventus.

