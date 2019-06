Federica Chiesa, attaccante della Fiorentina, potrebbe non arrivare alla Juventus in questa sessione di calciomercato, i viola lo blindano.

La Juventus aveva trovato un accordo con Federico Chiesa sull’ingaggio e un principio di intesa con i Della Valle per la cessione del gioiello ai bianconeri. Il cambio di proprietà dei viola, però, con l’ingresso di Rocco Commisso ha mutato la situazione, dato che ora il giocatore non è più in vendita e la trattativa con la Juventus sembra ormai una situazione molto difficile.

Juventus, Chiesa resta alla Fiorentina

Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina, è stato intercettato nelle scorse ore per parlare del boom di abbonamenti fatti dalla società viola nella prima giornata della campagna. Il numero uno dei viola ha parlato, anche, del calciomercato e della situazione che riguarda l’attaccante Federico Chiesa: “Siamo molto felici per questi abbonamenti, vuol dire che abbiamo riportato l’entusiasmo a Firenze. Il calciomercato è in divenire e bisogna capire cosa succederà, non ho ancora parlato con i giocatori”. Queste parole che non vanno a mutare la situazione di Federico Chiesa che sembrava a un passo dalla Juventus, ora la trattativa sembra sempre più complicata. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se ci saranno ulteriori cambiamenti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK