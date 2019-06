Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League per tornare in Italia, con la maglia della Juventus.

La Juventus si sta dedicando alle varie piste di calciomercato, per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Uno dei nomi sul taccuino di Fabio Paratici è, senza dubbio, quello di Paul Pogba che potrebbe essere un cavallo di ritorno in casa bianconera. Il calciatore francese vorrebbe cambiare maglia e ha dato il placet al ritorno a Torino, bisogna capire quali saranno le strategie della Juventus.

Juventus, Pogba arriva in bianconero?

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, resta uno degli obiettivi della campagna acquisti della Juventus. I bianconeri, infatti, che stanno trattando, anche, l’arrivo del suo connazionale Adrien Rabiot, vogliono rinforzare in maniera decisiva la mediana e il nome di Pogba fa gola a Fabio Paratici. Il direttore sportivo della vecchia signora lo ha indicato, da tempo, come suo pupillo e lo vorrebbe a Torino alla corte di Maurizio Sarri per la prossima stagione. Bisognerà capire, però, la cifra della possibile trattativa, dato che la società dei Red Devils non sembra disposta a far partire il calciatore per meno di 120 milioni di euro. Il problema vero sarà, quindi, la cifra dato che la Juventus sta chiudendo per Matthijs De Ligt e costerà, circa, 75 milioni di euro.

