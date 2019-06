Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, è pronto a tornare in bianconero dopo una stagione in Francia con la maglia del Paris Saint-Germain.

La Juventus continua a muoversi sul calciomercato, sia con le trattative in entrata che con quelle in uscita in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, però, pare che Maurizio Sarri possa avere un giocatore di grande esperienza per la prossima stagione, il portiere Gianluigi Buffon. Il giocatore toscano ha lasciato il Paris Saint–Germain al termine dell’ultima stagione ed è pronto a tornare a Torino come secondo di Szczęsny.

Juventus, Buffon vicino al ritorno

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, è vicino al ritorno a Torino a partire dalla prossima stagione, da secondo di Wojciech Szczęsny. Nell’ultima stagione l’estremo difensore di Carrara ha militato con la maglia del Paris Saint–Germain, con il quale ha vinto la Ligue 1 e perso in finale la Coppa di Francia. L’indiscrezione del suo ritorno alla Juventus ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori, potrebbe essere un reinserimento in vista di un futuro da dirigente della vecchia signora. Il giocatore dovrebbe percepire, circa, 2 milioni di euro a stagione d’ingaggio e arriverà a parametro zero dato che non ha rinnovato al termine della stagione con la squadra parigina.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK